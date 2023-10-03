Франшиза Mortal Kombat сделала себе имя благодаря очень зрелищному и жесткому геймплею, а новая модификация для последней итерации игры дает возможность увидеть это все с новой точки зрения.

Читайте также Пять видеоигр, подаривших название целым игровым жанрам

В то время как все части серии используют камеру от третьего лица, что обеспечивает определенное расстояние между игроком и болью его персонажей или оппонентов, новый мод Mortal Kombat 1 делает все гораздо более близким.

Речь о разработке пользователя YouTube под ником ermaccer, которая демонстрирует, как выглядит геймплей новейшей части легендарного файтинга от первого лица.

MK 1 от первого лица: смотреть видео

Хотя этот мод еще недостаточно отшлифован, он уже вызвал внимание поклонников игры, ведь открывает доступ к еще не виденным деталям проекта.

В частности, в видео можно увидеть фаталити Джонни Кейджа, который держит свой телефон и делает селфи с оппонентом ну или тем, что от него осталось.

Как следствие, Mortal Kombat 1 с такой точки зрения выглядит еще более жестоким и кровавым, а именно за это большинство геймеров и любят игры франшизы.