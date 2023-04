Мод для The Last of Us Part 1 міняє оригінального Джоела на Педро Паскаля: цікаве відео

Нова модифікація для ПК версії The Last of Us Part 1 може сподобатися шанувальникам серіалу від HBO, адже змінює модель Джоела на актора Педро Паскаля. Подробиці – у матеріалі.

Новий мод для проблемного ПК порту The Last of Us Part 1 дозволяє гравцям керувати альтернативною версією Джоела.

Серіал "Останні з нас" від HBO став справжнім хітом як за рейтингами, так і за оцінками шанувальників оригіналу, що забезпечило йому статус однієї з найбільш вдалих адаптацій відеоігор.

Мабуть, найбільш впізнаваним обличчям телевізійної версії став Педро Паскаль, якому дісталася роль головного героя гри – Джоела Міллера.

Для тих, хто після перегляду адаптації вирішив пройти гру і вже звик до Паскаля у головній ролі, ентузіаст під ніком Speclizer у співпраці з компанією Alpha Studios, яка спеціалізується на візуальних ефектах, приготували спеціальну модифікацію, що змінює класичну модель персонажа на відомого актора.

Педро Паскаль у The Last of Us Part 1: відео

Часом результат виглядає досить моторошно, а іноді здається, що оригінальне обличчя персонажа та лице Паскаля змінюють одне одного, одначе це лише рання версія модифікації, тому огріхи скоріше за все виправлять з часом.

У будь-якому випадку сама модель персонажа все ще вражає і це можна назвати однією з небагатьох чеснот версії The Last of Us Part 1 для ПК, зважаючи на її жахливий технічний стан, що подекуди навіть псує культові сцени проєкту.