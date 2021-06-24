Оригінальна комбінація: команда ентузіастів вирішила об'єднати The Witcher та Total War – фото

У мережі з'явилася дуже цікава модифікація для відомої стратегії Medieval II: Total War. Команда ентузіастів вирішила відтворити всесвіт The Witcher у цій грі.

Напевно, всі шанувальники жанру стратегій грали у відеогру Medieval II: Total War, яка вийшла ще у 2006 році. Ця гра також дуже сподобалася моддерам, які створили чимало масштабних модифікацій за всі ці роки. А найцікавіше, що деякі ентузіасти навіть зараз продовжують працювати над модами для цієї відеогри.

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Інформацією саме про таку модифікацію й поділився користувач з нікнеймом JasperKnowsYou на відомому порталі Mod DB. Він відзначив, що його команда зараз працює над масштабним модом з назвою The Witcher: Total War. Ентузіасти планують відтворити всесвіт The Witcher у вищезгаданій відеогрі з серії Total War. Загалом вони вже два роки працюють над цим проєктом, бо перша інформація про цей мод з'явилася ще у 2019 році.

Тривалий час розробники не виходили на зв'язок з шанувальниками, але кілька днів тому вони поділилися новою інформацією та скриншотами. Загалом автори хочуть відтворити у Medieval II: Total War одразу 29 фракцій із The Witcher. Щоправда, не варто розраховувати на вихід всіх й одразу. Розробники планують випускати окремі кампанії на кілька фракцій (3 – 6). Також вони відзначили, що події у таких кампаніях будуть розгортатися у різні часові проміжки.

Розробники вже навіть показали перші скриншоти, на яких можна побачити війська Нільфгарду. Щоправда, поки автори не можуть назвати навіть приблизну дату виходу свого проєкту. Хоча й відзначають, що розробка триває, а зупинятися вони не збираються.

Війська Нільфгарду в модифікації The Witcher: Total War / Фото портал Mod DB