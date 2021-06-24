Наверное, все поклонники жанра стратегий играли в видеоигру Medieval II: Total War, которая вышла еще в 2006 году. Эта игра также очень понравилась моддерам, которые создали немало масштабных модификаций за все эти годы. А самое интересное, что некоторые энтузиасты даже сейчас продолжают работать над модами для этой видеоигры.

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Информацией именно о такой модификации и поделился пользователь с никнеймом JasperKnowsYou на известном портале Mod DB. Он отметил, что его команда сейчас работает над масштабным модом с названием The Witcher: Total War. Энтузиасты планируют воссоздать вселенную The Witcher в вышеупомянутой видеоигре из серии Total War. В целом они уже два года работают над этим проектом, потому что первая информация об этом моде появилась еще в 2019 году.

Долгое время разработчики не выходили на связь с поклонниками, но несколько дней назад они поделились новой информацией и скриншотами. В целом авторы хотят воссоздать в Medieval II: Total War сразу 29 фракций с The Witcher. Правда, не стоит рассчитывать на выход всех и сразу. Разработчики планируют выпускать отдельные кампании на несколько фракций (3 – 6). Также они отметили, что события в таких кампаниях будут разворачиваться в разные временные промежутки.

Разработчики уже даже показали первые скриншоты, на которых можно увидеть войска Нильфгарда. Правда, пока авторы не могут назвать даже приблизительную дату выхода своего проекта. Хотя и отмечают, что разработка продолжается, а останавливаться они не собираются.

Войска Нильфгарда в модификации The Witcher: Total War / Фото портал Mod DB