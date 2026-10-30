Фанат CS2 переніс улюблену гру на рушій Roblox, створивши її повну копію

Моддер Acetul переніс ресурси та ігровий процес Counter-Strike 2 на рушій Roblox. Спільнота вже хвалить проєкт за точне відтворення гри на Source 2.

Як моддер зробив CS2 у Roblox?

Автор стверджує, що створив проєкт для розваги та навчання. Він скористався інструментами для створення ігор у Roblox і став ще одним, хто намагається перенести легендарний ігровий процес Counter-Strike на іншу платформу, пише Dust2.

Таку схожість Acetul забезпечив тим, що витягнув із гри Valve моделі, текстури та звуки й перетворив їх на формат, який розуміє власний рушій Roblox. У короткому відео, яке автор опублікував, на початку дії потрібне уважне око, щоб помітити, що це не CS2. Найбільше відрізняються освітлення та поширення звуку.

Через вилучення ресурсів із CS2 проєкт, імовірно, отримає скаргу за порушення авторських прав у межах DMCA. Поки що гру можна знайти на платформі Roblox і випробувати самостійно.

Окрім порту від Acetul, у Roblox вистачає ігор, натхнених Counter-Strike. В одній із них помітно, що розробники взяли за основу CS2, але залишили характерні для Roblox кубічні моделі персонажів. Крім того, кілька років тому в Roblox створили дивовижну гру FRONTLINES, яка показала потенціал рушія.

Цілком можливо, що хтось із таких авторів згодом піде працювати до великих студій або навіть до Valve.