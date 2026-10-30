Поклонник CS2 перенес любимую игру на движок Roblox, создав ее полную копию

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Как моддер создал CS2 в Roblox?

Автор утверждает, что создал проект для развлечения и обучения. Он воспользовался инструментами для создания игр в Roblox и стал еще одним из тех, кто пытается перенести легендарный игровой процесс Counter-Strike на другую платформу, пишет Dust2.

Такое сходство Acetul обеспечил тем, что извлек из игры Valve модели, текстуры и звуки и преобразовал их в формат, понятный собственному движку Roblox. В коротком видео, которое автор опубликовал, в начале действия требуется внимательный взгляд, чтобы заметить, что это не CS2. Больше всего отличаются освещение и распространение звука.

Из-за извлечения ресурсов из CS2 проект, вероятно, получит жалобу о нарушении авторских прав в рамках DMCA. Пока что игру можно найти на платформе Roblox и опробовать самостоятельно.

Помимо порта от Acetul, в Roblox хватает игр, вдохновленных Counter-Strike. В одной из них заметно, что разработчики взяли за основу CS2, но оставили характерные для Roblox кубические модели персонажей. Кроме того, несколько лет назад в Roblox создали впечатляющую игру FRONTLINES, которая продемонстрировала потенциал движка.

Вполне возможно, что кто-то из таких авторов впоследствии уйдет работать в большие студии или даже в Valve.