У коді знайшли таємне заклинання

Один із моддерів зумів відновити прихований контент, який розробники з Larian Studios залишили у файлах гри. Йдеться про унікальне заклинання дев'ятого рівня під назвою Power Word Ruin, яке раніше гравці не могли використовувати під час проходження, пише TheGamer.

Ця магічна здібність складається з трьох потужних променів. Якщо об'єднати енергію кожного з них, сумарна шкода становитиме від 150 – 300 одиниць силової шкоди. Автори гри заблокували цю магію для звичайних персонажів, адже її створили спеціально для бога.

Power Word Ruin існує в базовій грі як Projectile_EPI_Disintegrate_GaleGod – повне, налаштоване, повністю озвучене та локалізоване заклинання дев'ятого рівня, яке розробники створили для епілогу бога Гейла,

– прокоментував автор модифікації під ніком JThug.

Як отримати заборонену магію

Отримати цю неймовірну силу наразі можуть лише власники персональних комп'ютерів. Спеціальна модифікація додає до гри сувій Power Word Ruin, який може використати будь-який персонаж.

Проте вивчити заклинання назавжди набагато складніше. У звичайній версії гри розробники обмежили розвиток героїв дванадцятим рівнем, що дозволяє застосовувати магію лише до шостого рівня. Тому для повноцінного вивчення закляття гравцям доведеться встановити інший мод, який підвищує максимальний рівень персонажа до двадцятого.

Попри обмеження офіційної версії, у грі є лише один схожий легальний спосіб отримати подібну могутність. Для цього гравцям доведеться обрати походження Темна Спокуса та повністю підкоритися волі бога Баала. Тоді герой зможе один раз застосувати заклинання Power Word Kill, яке миттєво вбиває ворогів. Однак ця здібність діє лише на цілі, що мають не більше 100 одиниць здоров'я. Натомість відновлена магія Ruin легко знищує набагато сильніших супротивників.

Власникам консолей доведеться зачекати. Процес схвалення користувацьких модифікацій для приставок триває довше, тому розробники ще не портували цю функцію.