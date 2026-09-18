Розробники показали, що персонаж Мадса Міккельсена протистоятиме Капітану Прайсу, а отже зіграє роль центрального антагоніста сюжетної кампанії майбутнього шутера, інформує 24 Канал.

Який сюжет чекає на гравців у новій CoD?

Данський актор отримав роль поки що неназваного лиходія, якому подарував власну зовнішність за допомогою технології цифрового сканування.

Попри те, що Activision поки не розкрили детальних подробиць про цього персонажа, його поява вже викликала бурхливу реакцію серед шанувальників серії, які раді появі актора такого калібру в улюбленій грі.

На додачу сюжетна лінія Modern Warfare 4 обіцяє бути однією з найцікавіших за останній час. У ній легендарний Капітан Прайс частково вийшов з-під контролю командування та уклав союз із представниками наркокартелю. Через це залишки спецзагону Task Force 141 під керівництвом іншого культового бійця – Саймона "Гоуста" Райлі розпочали полювання на свого колишнього командира.

Одначе, кінцівка трейлера дає зробити припущення, що рано чи пізно ці сторони конфлікту будуть змушені об'єднатися аби протистояти персонажеві Міккельсена, який є спільною загрозою для кожного з них.

Я змушу тебе благати про милосердя, коли все і кожен, хто тобі дорогий, помре так, як ти навіть уявити не можеш,

– сказав неназваний антагоніст у виконанні Мадса Міккельсена Капітану Прайсу.

Трейлер гри: дивіться відео

На додачу, уся ця драма розгорнеться довкола масштабного збройного конфлікту між Північною та Південною Кореєю в якому гравці теж візьмуть безспосередню участь.

Вихід Modern Warfare 4 призначено на 23 жовтня 2026 року на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК та Nintendo Switch 2.