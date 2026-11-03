Геймерський монітор зупинив реальну кулю під час матчу в Call of Duty та врятував життя гравцю

Нічна сесія в Call of Duty ледь не закінчилася трагедією для користувача Reddit, коли у розпал гри в стіну його оселі влетіла справжнісінька куля.

Бюджетний монітор Asus прийняв на себе вогонь і врятував геймера від "кулі в лоба", повідомляє 24 Канал.

Реальний постріл у розпал віртуального бою

Неймовірною історією поділився "редітор" під ніком antisocialnae. Інцидент стався пізно ввечері, коли хлопець грав у популярний шутер.

Раптово гучні звуки пострілів пролунали не з гри, а прямісінько з вулиці. Геймер миттєво зреагував на небезпеку і впав на підлогу, після чого зателефонував 911.

Оператор попросила перевірити стіни кімнати на наявність пробиттів, і, підійшовши до робочого столу, хлопець побачив отвір у стіні прямо за дисплеєм, а згодом виявив, що в корпусі пристрою застрягла куля.

Влучання припадало прямо на головний дисплей серії Asus TUF VG258QM із частотою оновлення 280 герц.

Як розповів antisocialnae, цей пристрій він придбав за 280 доларів ще 5 років тому, тож інвестиція окупилася сповна. Захисна конструкція екрана витримала удар і не дозволила кулі пройти наскрізь.

Я не міг повірити, що монітор затримав кулю і врятував мене від прямого влучання в голову чи важкої травми,

– зазначив геймер.

Співробітники Asus швидко звернули увагу на історію в мережі та висловили підтримку геймеру.

Хоча ми пишаємося тим, що створюємо довговічні монітори, а ігровий процес робимо реалістичним, ваш монітор явно перевершив усі очікування в обох аспектах. Ми незабаром зв'яжемося з вами, щоб вирішити, як ми можемо вшанувати його жертву,

– заявив представник компанії під ніком ASUS_MKTLeeM.

Цікаво, що це не вперше, коли девайси рятують геймерам життя. Зокрема, схожа історія трапилася у червні 2026 року, коли ігровий ПК зупинив кулю та врятував життя власнику.