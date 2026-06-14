ПК врятував життя чоловіка, "відвівши" від нього кулю, інформує 24 Канал.

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Як ПК врятував геймеру життя?

Користувач Reddit під ніком angelbabyzz став зіркою платформи, розповівши неймовірну ситуацію з власного життя.

За словами "реддітора", в одну з ночей він спокійно спав у власному ліжку, аж поки його не розбудив гучний "вибух" і уламки скла, що посипалися на обличчя.

Перш ніж angelbabyzz встиг зрозуміти, що взагалі відбулося, в двері постукала заплакана сусідка. Вона заявила, що її пес став причиною того, що зброя випадково вистрілила у стіну в спальні.

Як з'ясувалося, справжня бойова куля "завітала в гості" до геймера та пройшла крізь ігровий ПК, розбивши бічну скляну панель і пошкодивши материнську плату та обидві планки оперативної пам'яті, тим самим врятувавши йому життя та здоров'я.

Поліція сказала, що ПК змінив траєкторію кулі, і вона б влучила в мене, поки я спав, якби ПК не було поруч,

– йдеться у дописі героя епізоду.

Отож, лише дивом ніхто не постраждав, а єдиною жертвою халатного поводження зі зброєю виявився ПК геймера.

Щоправда, angelbabyzz розповів, що сусідка "люб’язно погодилася замінити" його, тож можна сказати, що це історія зі щасливим фіналом.

Тимпаче автор допису заявив, що не тримає зла на неї, оскільки у момент інциденту вона виглядала більш наляканою та стурбованою ситуацією, ніж він сам.