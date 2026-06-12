Чемпіонат світу з футболу завжди відроджує суперечки у мережі про найкращий футбольний симулятор. Свою думку з цього приводу вирішили висловити й ми на 24 Каналі.

Варте уваги Electronic Arts визначили переможця Чемпіонату світу з футболу 2026

У що пограти прямо зараз?

Враховуючи оцінки критиків, популярність серед геймерів, культурний вплив та дрібку ностальгії, то сміливо порадити ми можемо лише два проєкти: один з них це EA Sports FC (колишню FIFA), а інший Pro Evolution Soccer (теперішній eFootball).

Перший – це той варіант, який буде гратися найбільш жваво та сучасно, адже мова про EA Sports FC 25.

Ця частина серії потрапила на вершину списку найкращих футбольних ігор від видання GamesRadar+, де її відзначили за покращений ШІ та новий режим Rush.

Й справді, після ребрендингу, саме ця частина серії змогла втримати марку та залишитися головною "футбольною" грою індустрії.

Трейлер гри: дивіться відео

На це вказують і шалені продажі, які станом на липень 2025 року складали приблизно 20 мільйонів копій, лише на консолях PlayStation, повідомляє KitGuru. А гра ж доступна фактично на усіх сучасних ігрових платформах.

Попри все, EA Sports FC 25 важко назвати ідеальною, адже багато геймерів все ще критикували її за брак інновацій та інші дрібні недоліки.

Щоправда, ми радимо все ж її, а не наступницю EA FC 26, оскільки та стикнулася з ще більшими проблемами, а деякі геймери й узагалі називають її "зламаною" через засилля багів, зокрема пов'язаних зі штучним інтелектом гравців.

Від чого полиється скупа ностальгічна сльоза?

Якщо говорити про найкращий симулятор усіх часів, то найчастіше геймерами згадується PES 6.

Гра вийшла восени 2006 року і завоювала свою хвилину слави завдяки футбольній лихоманці після ЧС у Німеччині, ставши еталоном цифрового футболу для цілого покоління. Головна причина – напрочуд реалістичний ігровий процес, який робив ставку не на аркадність, а на фізику м'яча, позиційну боротьбу та непередбачуваність.

Навіть сьогодні багато фанатів вважають її вершиною Pro Evolution Soccer, хоча нині серія нозить назву eFootball, а одна з її частин стала найгіршим симулятором спорту в історії.

Ігровий процес: дивіться відео

На форумах та у соцмережах, геймери регулярно пригадують PES 6 як гру, яка найкраще передавала драму, випадковість і красу справжнього футболу.

Отож, якщо хочете відчути приємну ностальгію – шукайте можливість пограти саме в цей проєкт.