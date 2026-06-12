Чемпионат мира по футболу всегда вызывает споры в сети о лучшем футбольном симуляторе. Свое мнение по этому поводу решили высказать и мы на 24 Канале.
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Во что поиграть прямо сейчас?
Учитывая оценки критиков, популярность среди геймеров, культурное влияние и долю ностальгии, то смело порекомендовать мы можем только два проекта: один из них – EA Sports FC (бывшая FIFA), а другой – Pro Evolution Soccer (нынешний eFootball).
Первый – это тот вариант, который будет играть наиболее динамично и современно, ведь речь идет о EA Sports FC 25.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Эта часть серии попала на вершину списка лучших футбольных игр от издания GamesRadar+, где ее отметили за улучшенный ИИ и новый режим Rush.
И действительно, после ребрендинга, именно эта часть серии смогла удержать марку и остаться главной "футбольной" игрой индустрии.
Трейлер игры: смотрите видео
На это указывают и сумасшедшие продажи, которые по состоянию на июль 2025 года составили около 20 миллионов копий, только на консолях PlayStation, сообщает KitGuru. А игра же доступна фактически на всех современных игровых платформах.
Несмотря на все, EA Sports FC 25 трудно назвать идеальной, ведь многие геймеры все еще критиковали ее за отсутствие инноваций и другие мелкие недостатки.
Правда, мы все же рекомендуем ее, а не преемницу EA FC 26,, поскольку та столкнулась с еще большими проблемами, а некоторые геймеры и вовсе называют ее "сломанной" из-за засилья багов в частности связанных с искусственным интеллектом игроков.
От чего прольется скупая ностальгическая слеза?
Если говорить о лучшем симуляторе всех времен, то чаще всего геймерами упоминается PES 6.
Игра вышла осенью 2006 года и завоевала свою минуту славы благодаря футбольной лихорадке после ЧМ в Германии, став эталоном цифрового футбола для целого поколения. Главная причина – удивительно реалистичный игровой процесс, который делал ставку не на аркадность, а на физику мяча, позиционную борьбу и непредсказуемость.
Даже сегодня многие фанаты считают ее вершиной Pro Evolution Soccer, хотя сейчас серия носит название eFootball, а одна из ее частей стала худшим спортивным симулятором в истории.
Игровой процесс: смотрите видео
На форумах и в соцсетях, геймеры регулярно вспоминают PES 6 как игру, которая лучше всего передавала драму, случайность и красоту настоящего футбола.
Итак, если хотите испытать приятную ностальгию – ищите возможность поиграть именно в этот проект.