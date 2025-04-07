Українську команду з Counter-Strike 2 залишив найдосвідченіший гравець

Українські кіберспортивні організації продовжує штормити, адже команду, що колись завоювала любов геймерів на BLAST.tv Paris Major 2023 покинув останній гравець з того легендарного складу.

Monte стали справжньою сенсацією на кіберспортивній арені, вдало виступивши на паризькому Мейджорі у 2023 році, одначе відтоді команда продовжує своє круте піке, інформує 24 Канал.

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Демченко більше не в Monte Gang

Здається, безперервна серія невтішних результатів змушує босів організації постійно "тасувати" основний склад.

Лише у лютому лави Monte залишив польський гравець dycha, а тепер прийшла черга найдосвідченішого кіберспортсмена в колективі.

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Мова про українця Сергія Демченка, відомого під ніком DemQQ, який залишався останнім гравцем, що виступав на знаковому для Monte BLAST.tv Paris Major 2023.

Організація попрощалася з кіберспортсменом у соцмережах, подякувавши йому за співпрацю та побажавши удачі в "новій родині".

Як виявилося, Демченко не пішов у невідомість. На власній сторінці у X гравець оголосив, що став членом іншої української команди – Passion UA, власником якої є футболіст збірної України Олександр Зінченко.

Цікаво, що кілька днів тому цей колектив вже поповнив один ветеран Monte – Володимир "Woro2k" Велетнюк, тож Сергій возз'єднався з колишнім тіммейтом.