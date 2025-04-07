Monte стали настоящей сенсацией на киберспортивной арене, удачно выступив на парижском Мейджоре в 2023 году, однако с тех пор команда продолжает свое крутое пике, информирует 24 Канал.

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Демченко больше не в Monte Gang

Кажется, непрерывная серия неутешительных результатов заставляет боссов организации постоянно "тасовать" основной состав.

Только в феврале ряды Monte покинул польский игрок dycha, а теперь пришла очередь самого опытного киберспортсмена в коллективе.

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Речь об украинце Сергее Демченко, известного под ником DemQQ, который оставался последним игроком, выступавшим на знаковом для Monte BLAST.tv Paris Major 2023.

Организация попрощалась с киберспортсменом в соцсетях, поблагодарив его за сотрудничество и пожелав удачи в "новой семье".

Как оказалось, Демченко не ушел в неизвестность. На собственной странице в X игрок объявил, что стал членом другой украинской команды – Passion UA, владельцем которой является футболист сборной Украины Александр Зинченко.

Интересно, что несколько дней назад этот коллектив уже пополнил один ветеран Monte – Владимир "Woro2k" Велетнюк, поэтому Сергей воссоединился с бывшим тиммейтом.