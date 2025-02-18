Monte продолжают терпеть неудачи и просто в начале сезона состав по CS 2 остался без важного игрока, информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение команды в X.

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Павел ушел по собственному желанию

17 февраля на странице Monte в соцсети X (бывший Twitter) появился пост, который подтвердил догадки фанатов и информацию от самого киберспортсмена.

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Опытный польский игрок Павел "dycha" Дыха объявил, что выходит из стартового состава и берет паузу в профессиональных выступлениях.

Это стало следствием неутешительных результатов команды, ведь в начале месяца dycha уже пытался уйти в запас, однако был вынужден доиграть матчи необходимые для того чтобы Monte сохранили позиции в рейтингах не потеряв баллов.

После них геймер не передумал и все же принял окончательное решение прекратить сотрудничество с коллективом.

Пока неизвестно, кто займет место поляка в Monte, а сам Павел не планирует заканчивать карьеру и открыт к новым предложениям.