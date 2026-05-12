Художник оживив місто Альд'рун з Morrowind у реалістичному масштабі – фанати вражені

Культовий Альд'рун із The Elder Scrolls III: Morrowind отримав нове життя завдяки Unreal Engine 5. Атмосфера пекучих попелястих бур і гігантських панцирів повернула фанатів у Вварденфелл через понад 20 років після релізу гри.

Австралійський 3D-художник Лео Торрес опублікував нове відео, присвячене культовому місту Альд'рун із The Elder Scrolls III: Morrowind. Цього разу автор не просто показав місто з висоти, а влаштував повноцінну "прогулянку" його вулицями від першої особи, пише 24 Канал.

Яким вийшов реалістичний Альд'рун?

Двохвилинний ролик демонструє Верхній і Нижній Альд'рун, а також район маєтків Скар, який розташований усередині гігантського панцира вимерлого краба – однієї з найбільш впізнаваних архітектурних особливостей міста. Усе це супроводжується знаменитими попелястими бурями, які стали невід'ємною частиною атмосфери Вварденфелла.

Альд'рун з Morrowind в реалістичному масштабі – дивитися відео:

Наприкінці квітня Торрес уже публікував кінематографічне відео з Альд'руном, показаним із висоти пташиного польоту. Тоді художник продемонстрував, як могла б виглядати столиця Дому Редоран у сучасному технічному виконанні. Новий ролик став відповіддю на прохання фанатів побачити місто зблизька.

Для створення сцени художник використав Unreal Engine 5.7.4 і відеокарту RTX 3090. У проєкті задіяні технології Lumen для глобального освітлення та віддзеркалень, Nanite для деталізованої геометрії й рослинності, а також TSR для масштабування та згладжування зображення.

Хто такий Лео Торрес?

Лео Торрес – австралійський 3D-художник і environment-artist, який спеціалізується на створенні масштабних реалістичних сцен на Unreal Engine 5. Найбільшу популярність він здобув завдяки переосмисленню міст із серії The Elder Scrolls у "реальному" масштабі та з сучасною графікою.

Торрес активно публікує свої роботи на YouTube і в соцмережах, де демонструє як короткі кінематографічні ролики, так і повноцінні прогулянки локаціями від першої особи. Його проєкти вирізняються увагою до деталей, атмосферою та спробою максимально точно передати архітектуру й масштаби міст, описаних у лорі The Elder Scrolls.

Які ще міста The Elder Scrolls переосмислив Лео Торрес?

Проєкт із реалістичним Альд'руном – лише частина великої серії робіт Лео Торрес, присвячених містам всесвіту The Elder Scrolls. Протягом кількох років художник створює масштабні концепти локацій із Skyrim, Oblivion і Morrowind у "справжньому" розмірі на Unreal Engine 5.

Особливу популярність отримали його роботи за мотивами The Elder Scrolls V: Skyrim. Торрес показував власні версії Солітьюда, Ріфтена, Маркарта, Вінтерголда, Фолкріта, Морфала та навіть підземного Блекріча. Усі ці міста художник намагався відтворити у масштабах, наближених до описів із лору, а не до ігрових обмежень Bethesda.

Пізніше автор переключився на The Elder Scrolls IV: Oblivion. Серед його найвідоміших робіт – Імперське місто, Лейавін, Анвіл, Чейдінгол і Коррол.

Цікавий факт! У деяких випадках Торрес не просто збільшував масштаб міст, а й відновлював елементи, які Bethesda свого часу вирізала або не змогла реалізувати через технічні обмеження. Наприклад, у його версії Лейавіна місто займає обидва береги річки Нібен, як це було задумано на ранніх концепт-артах.

Художник регулярно використовує Unreal Engine 5 із технологіями Lumen і Nanite, а також створює частину ассетів власноруч у Blender. Водночас сам Торрес не позиціонує ці роботи як ігрові модифікації чи ремейки – це радше візуальні концепти, які демонструють, якими могли б бути міста Тамріеля без компромісів у масштабі та деталізації.

Нагадаємо, що оригінальна The Elder Scrolls III: Morrowind вийшла у 2002 році на PC та Xbox і досі вважається однією з найважливіших RPG в історії жанру. Попри культовий статус гри, Bethesda Game Studios поки не анонсувала офіційного ремейка чи перевидання.