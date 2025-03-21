У Mount and Blade 2 з'являться морські бої: дивіться трейлер доповнення War Sails

Mount and Blade 2: Bannerlord, фентезі-стратегія, відома своїми захоплюючими середньовічними боями, виходить у відкрите море в наступному доповненні під назвою War Sails. Майбутнє морське доповнення було анонсовано під час весняної виставки Future Games Show Spring Showcase.

Що запропонує War Sails

War Sails уперше в історії франшизи додасть морські бої в Mount and Blade. Надихнувшись історією вікінгів, розробники вирішили дати нам можливість керувати 18 типами кораблів, битися з ворожими кораблями у морському бою та будувати імперію на морських просторах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Трейлер показав масштабні морські битви, можливість командувати величезним флотом і брати на абордаж ворожі кораблі. Як і у випадку з арміями на суші, гравцям потрібно буде покращувати свій флот і керувати ним, а також зберігати запаси припасів, щоб запобігти смертям людей під час морського походу або заколоту.

Дивіться трейлер доповнення War Sails: відео

У базовій грі Mount and Blade 2: Bannerlord гравці розвивають свої війська від невеликого загону солдатів до потужної армії, здатної взяти будь-яке місто чи замок силою. Згодом гравці оснащують свою армію облоговими машинами і кавалерією. Елементи рольової гри з'являються, коли гравці керують відносинами з різними NPC, такими як місцеві лорди, купці та розбійники.

Існує вісім основних фракцій, кожна з яких складається з власного набору кланів, вірувань, цілей та інших характеристик. У трейлері до War Sails можна побачити різні кольорові схеми різних фракцій на солдатах та обмундируванні кораблів.

У War Sails дебютує дев'ята фракція – Норди Північного Королівства.

До базової гри також будуть додані нові можливості, такі як надійна стелс-система та випадкові події.

Доповнення Mount and Blade 2: Bannerlord War Sails офіційно виходить 17 червня для ПК, Xbox і PlayStation.