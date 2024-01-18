Моди для Mortal Kombat 1 міняють бійців на персонажів мультфільмів Disney, Pixar та Dreamworks

У мережі з'явилися відео напрочуд кумедних модифікацій для файтингу Mortal Kombat 1, які заміняють персонажів гри на героїв популярних мультфільмів Disney, Dreamworks та Pixar.

Неймовірно веселі моди для MK 1 додають в гру популярних персонажів зі всесвіту мультиплікації.

Цікаво "Менталітет гравця": чому люди хочуть відчути азарт та як це пов'язано з психологією

З моменту релізу Mortal Kombat 1, Neather Realm уже встигли презентувати чимало нових бійців, серед яких Омні-Мен із хітового мультсеріалу Invincible від Amazon, супергерой Peacemaker з коміксів DC та інші персонажі.

До того ж зараз розробники працюють над наступним доповненням Kombat Pack 2.

Занудьгувати в його очікуванні шанувальникам MK 1 не дають кумедні модифікації.

Так, нещодавно у соцмережі X став вірусним ролик, в якому ковбой Вуді з "Історії іграшок" б'ється проти Саллівана з "Корпорації монстрів".

Вуді проти Саллі у MK 1 – дивитися відео

Однак, виявилося, що творець цієї модифікації має канал YouTube під ніком ToastedShoes, де демонструє безліч інших варіантів.

Наприклад з його легкої руки у файтинг потрапили такі персонажі Dreamworks як: Кунг-фу Панда, Шрек, містер Неймовірний з "Суперсімейки", Алекс з "Мадагаскару" та інші.

Персонажі Dreamworks як бійці MK 1 – дивитися відео

Цікаво, що усі ці модифікації гравці Mortal Kombat 1 на ПК можуть завантажити для власного використання, але для цього доведеться підписатися на Patreon ютубера.