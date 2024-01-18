Невероятно веселые моды для MK 1 добавляют в игру популярных персонажей из вселенной мультипликации.

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С момента релиза Mortal Kombat 1, Neather Realm уже успели презентовать много новых бойцов, среди которых Омни-Мэн из хитового мультсериала Invincible от Amazon, супергерой Peacemaker из комиксов DC и другие персонажи.

К тому же сейчас разработчики работают над следующим дополнением Kombat Pack 2.

Заскучать в его ожидании поклонникам MK 1 не дают забавные модификации.

Так, недавно в соцсети X стал вирусным ролик, в котором ковбой Вуди из "Истории игрушек" сражается против Салливана из "Корпорации монстров".

Вуди против Салли в MK 1 – смотреть видео

Однако оказалось, что создатель этой модификации имеет канал YouTube под ником ToastedShoes, где демонстрирует множество других вариантов.

Например, с его легкой руки в файтинг попали такие персонажи Dreamworks как: Кунг-фу Панда, Шрек, мистер Невероятный из "Суперсемейки", Алекс из "Мадагаскара" и другие.

Персонажи Dreamworks как бойцы MK 1 – смотреть видео

Интересно, что все эти модификации игроки Mortal Kombat 1 на ПК могут скачать для собственного использования, но для этого придется подписаться на Patreon ютубера.