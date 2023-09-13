У 4-хвилинному відео розробники показали бійців і багато геймплейних кадрів. Також в ролику можна побачити міні-ігри та режими, які будуть доступні в файтингу.

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Новий трейлер Mortal Kombat 1

Як і завжди, не обійшлося без жорстоких фаталіті, які, до речі, у новій частині Mortal Kombat максимально спростили. Тепер вони активуються натисканням всього трьох кнопок, а комбінація однакова для всіх персонажів в грі.

Новий трейлер Mortal Kombat 1: дивіться відео

Mortal Kombat 1 з'явиться на полицях магазинів з 19 вересня на PC, PS5, Xbox Series і Nintendo Switch. А геймери, які придбали розширене видання, зможуть почати грати вже з 14 вересня.