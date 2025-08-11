Співзасновник студії NetherRealm Ед Бун поділився новинами про майбутнє Mortal Kombat 1 на своїй сторінці в X. За його словами, хоча випуск нового контенту для гри завершився, команда не планує залишати проєкт, розповідає 24 Канал.

Головною метою тепер є полірування балансу, щоб зробити MK1 найзбалансованішою частиною всієї серії. Як підтвердження цих намірів, нещодавно розробники випустили серпневе оновлення, яке вносить численні корективи в баланс персонажів.

Варто зазначити, що підтримка гри новим контентом припинилася через 20 місяців після релізу у вересні 2023 року. Раніше Бун обіцяв, що вона триватиме довше, ніж у Mortal Kombat 11, яку підтримували 27 місяців.

Щодо комерційного успіху, то загальні продажі Mortal Kombat 1 на всіх платформах перевищили 6,2 мільйона копій. Цей показник робить гру найпродаванішим файтингом поточного покоління.

Для порівняння, продажі Street Fighter 6 нещодавно досягли 5 мільйонів копій, а Tekken 8 – 3 мільйонів. Водночас рекордсменом серії залишається Mortal Kombat 11 з 15 мільйонами проданих копій.

