Доповнення Kombat Pack 1 додало в останню ітерацію відомого файтингу чимало нових персонажів, а з ними й низку брутальних завершальних ударів, деякі з яких виявилися секретними.

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Користувач X (колишній твітер) під ніком MK_habit_addict був одним із перших гравців у світі, які знайшли секретний прийом Тремора – нового персонажа системи камео.

Він полягає у варіації "бруталіті" під назвою "Rock Away" під час якого Тремор обрушує на голову супротивника валун, на якому потому загоряється сумний емодзі. Альтернативою цьому удару є аналогічний, де у кінцевій сцені емодзі натомість має щасливе обличчя.

Ця невелика, але цікава знахідка неабияк втішила фанатів MK. А вже невдовзі інші шанувальники гри виявили комбінацію необхідну для виконання цього удару.

Секретне бруталіті: дивитися відео

Хоча це "бруталіті" навряд увійде до списку найкращих чи найвидовищніших у грі, воно дає шанувальникам надію, що в Mortal Kombat 1 їх очікує ще чимало нерозкритих секретів.