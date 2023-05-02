Mortal Kombat 12 отримала перший тизер: інтригуюче відео

Mortal Kombat 12 отримала свій перший тизер, який натякає на події гри. Водночас популярна у всьому світі франшиза все ще очікує більших деталей щодо свого продовження.

Довгий успіх франшизи Mortal Kombat означав, що нова гра у всесвітньовідомій серії файтингів була неминучою. Втім, формат наступної гри досі залишається невідомим.

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Перший тизер Mortal Kombat 12

Творець Mortal Kombat Ед Бун звузив здогадки, підтвердивши, що наступною грою NetherRealm буде або Mortal Kombat 12, або Injustice 3. Дещо пізніше керівник Warner Bros. Discovery підтвердив, що Mortal Kombat 12 вже в процесі розробки.

Поки шанувальники Mortal Kombat все ще чекають більше деталей, вони отримали короткий, але цікавий тизер. У самому кінці відео з подякою фанатам за підтримку Mortal Kombat протягом останніх 30 років фанати можуть побачити пісочний годинник, який висипає пісок.

Не всі здогадаються, що ж тут такого, але цей годинник може бути реверансом до подій Mortal Kombat 11.

Історія Mortal Kombat 11 була повною мірою про Кроніку – хранительку часу, і про те, як вона маніпулювала часом після смерті свого сина Шиннока. Кроніка може зробити це, використовуючи свій артефакт "Пісочний годинник".

Виходячи з цього тизеру, здається ймовірним, що Mortal Kombat 12 буде продовжувати події доповнення Mortal Kombat 11: Aftermath. Хоча до кінця не зрозуміло, що це означає.

Можливо, він просуватиметься вперед із абсолютно новою хронологією, яка, по суті, перезавантажить історію, або, можливо, він точно слідуватиме одній із кінцівок із доповнення та розглядатиме її як канон.