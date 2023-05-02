Долгий успех франшизы Mortal Kombat означал, что новая игра во всемирно-известной серии файтингов была неизбежной. Впрочем, формат следующей игры по-прежнему остается неизвестным.

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Первый тизер Mortal Kombat 12

Создатель Mortal Kombat Эд Бун сузил догадки, подтвердив, что следующей игрой NetherRealm будет либо Mortal Kombat 12, либо Injustice 3. Несколько позже руководитель Warner Bros. Discovery подтвердил, что Mortal Kombat 12 уже в процессе разработки.

Пока поклонники Mortal Kombat все еще ждут больше деталей, они получили короткий, но интересный тизер. В самом конце видео с благодарностью фанатам за поддержку Mortal Kombat в течение последних 30 лет фанаты могут увидеть песочные часы, которые высыпают песок.

Не все догадаются, что тут такого, но эти часы могут быть реверансом к событиям Mortal Kombat 11.

История Mortal Kombat 11 была в полной мере о Кронике – хранительнице времени, и о том, как она манипулировала временем после смерти своего сына Шиннока. Кроника может сделать это, используя свой артефакт "Песочные часы".

Исходя из этого тизера, кажется вероятным, что Mortal Kombat 12 будет продолжать события дополнения Mortal Kombat 11: Aftermath. Хотя до конца непонятно, что это значит.

Возможно, он будет продвигаться вперед с совершенно новой хронологией, которая, по сути, перезагрузит историю, или, возможно, точно будет следовать одной из конечностей из дополнения и рассматривать ее как канон.