Warner Bros. підтримувала франшизу Mortal Kombat протягом кількох поколінь консолей. Та тепер розробник, можливо, випадково підтвердив останню частину гри раніше, ніж мав намір.

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Mortal Kombat 12

Реліз останньої гри Mortal Kombat відбувся ще у 2019 році. Та, схоже на те, що вже невдовзі може з'явитися нова гра франшизи.

Під час останнього звіту Warner Bros. Discovery про щоквартальні звіти про доходи один із керівників підтвердив, що компанія працює над Mortal Kombat 12 одночасно з коміксами Suicide Squad: Kill the Justice League.

Хоча такі компанії, як Warner Bros., відомі тим, що підтверджують великі титули під час великих подій, як от State of Play або E3, іноді трапляються ласі шматочки, які випливають із дзвінків про прибутки, схожих до цього.

Під час звіту про фінансові результати Warner Bros. за четвертий квартал 2022 року розробник підтвердив, що обидві ігри мають вийти цього року з "амбітними прогнозами запуску".

За словами виконавчого директора Warner Bros. під час квартального звіту про прибутки, у розробника ще багато чого попереду, крім вищезгаданих ігор. Це свідчить про те, що цей рік може бути вдалим для WB Games.