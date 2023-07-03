Даймонд-Сіті є одним із найвідоміших місць у Fallout 4. Втім, така помилка дозволяє гравцям побачити його в абсолютно новому "світлі".

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Даймонд-Сіті став схожим на пекло

Як гра Bethesda, Fallout 4 схильна до дивних помилок, але, на щастя, сьогодні не так багато таких, які можуть порушити гру. Bethesda виконала хорошу роботу, щоб забезпечити усунення багатьох збоїв, а спільнота також долучилась до цього за допомогою власних модів.

Цього разу геймер опублікував пекельний пейзаж з Даймонд-Сіті – головного міста гри. Небо над ним по-справжньому палає, тож місто має вигляд пекельного пейзажу.

Пекельний пейзаж Даймонд-Сіті / Фото Verified_Cloud

Як повідомив сам геймер, під час гри він використовує різноманітні модифікації. Саме це й могло стати причиною такого збою. Тож моди можуть як зробити проходження гри яскравішим, так і створити додаткові проблеми.