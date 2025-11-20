Чим дивуватиме морська війна у світі Кальрадії?

Студія TaleWorlds продовжує підігрівати інтерес до свого амбітного доповнення, яке вперше в історії серії принесе повноцінні морські битви. У свіжому відео увагу зосереджено на драматичній нічній сутичці під час шторму. Глядачам показали, як флот Нордів – фракції, натхненної скандинавськими вікінгами, – вступає в бій із силами Кузаїтів, пише 24 Канал з посиланням на WCCF TECH.

Атмосфера бою суттєво відрізняється від звичних сухопутних облог. Кораблі погойдуються на хвилях, реагуючи на фізику води та вітру, а нічне небо освітлюють палаючі стріли та снаряди баліст.

Однією з ключових особливостей стала система пошкоджень: у ролику видно, як запалюються вітрила, а судна отримують пробоїни після потужних таранів.

Гравці зможуть не лише обстрілювати ворога здалеку, а й брати кораблі на абордаж, перетворюючи палуби на поле для хаотичної рукопашної сутички.

Розробники наголошують, що War Sails – це не просто набір місій, а глобальна зміна стратегічної мапи. Світ Кальрадії розшириться на північ, де з'являться нові моря, острови та річкові шляхи.

Демонстрація бою в доповненні War Sails: дивіться відео

Гравцям стануть доступні 18 типів кораблів, кожен з яких має унікальні характеристики керованості. Їх можна буде модифікувати, встановлюючи облогові знаряддя або покращені вітрила.

Як зміниться кампанія?

Впровадження флоту вплине на всі аспекти кампанії. Тепер полководці зможуть влаштовувати морські блокади міст, перерізати торгові шляхи та здійснювати десанти в тил ворога.

Погода відіграватиме критичну роль: шторм чи сильний зустрічний вітер можуть зруйнувати плани навіть найдосвідченішого адмірала, змушуючи адаптувати тактику просто під час бою.

Норди, як природжені мореплавці, отримають перевагу у маневруванні, тоді як імперські кораблі, ймовірно, робитимуть ставку на важку броню та таранну міць.

Як зазначає TaleWorlds Entertainment на своєму сайті, доповнення War Sails вийде на ПК та консолях (PS5, Xbox Series X/S) 26 листопада 2025 року.