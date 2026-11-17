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Як MOUZ втратила лідерство?

У понеділковому рейтингу HLTV FURIA має 960 очок, а MOUZ – 808. Минулого тижня картина була іншою: MOUZ випередила суперника всього на два очки, 912 проти 910. Усе змінилося після Гонконгу, де FURIA розгромила Team Spirit 3:0 у фіналі BLAST Rivals у неділю, пише 24 Канал.

Для бразильців це вже третя перемога в чотирьох турнірах із середини жовтня. Вони виграли Thunderpick World Championship 2026 (18 жовтня) і PGL Masters Bucharest 2026 (31 жовтня), а потім виграли BLAST Rivals 2026 Season 2 (15 листопада). Серію перервав лише IEM Beijing 2026, де команда зупинилася на 5 – 6 місці.

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Перше місце в рейтингу FURIA посіла ще 2 листопада, через два дні після перемоги в Бухаресті, і втримала його тиждень. Потім MOUZ виграла IEM Beijing, не програвши жодної карти, і 9 листопада вийшла вперед. Проте в Гонконзі команда вилетіла в півфіналі, тож розрив змінився на користь FURIA.

У п'ятірці лідерів тепер такий порядок: FURIA (960 очок), MOUZ (808), Spirit (766), Vitality (638) і Falcons (448). Spirit та Falcons піднялися на одну позицію, а Vitality опустилася на четверте місце.

Тріумф KSCERATO

Найціннішим гравцем BLAST Rivals HLTV визнав гравця FURIA Кайке Серато, відомого як KSCERATO. Видання назвало це його найкращим виступом на великому турнірі. У матчах проти Vitality, Spirit і Falcons він мав рейтинг 1,52. Вісім із десяти його карт були видатними, а ще у фіналі на двох картах рейтинг перевищив 1,85. Для 27-річного гравця це третя нагорода MVP після Thunderpick World Championship 2025 і жовтневого Thunderpick World Championship.

Попри це, сам гравець применшує власний успіх.

Для нас це був звичайний турнір, адже ми граємо так багато матчів протягом цих трьох місяців, що це відчувається як ще один турнір– прокоментував KSCERATO.

Чому лідер рейтингу не є фаворитом мейджора?

Перше місце в HLTV не змінює жеребкування мейджора. Valve склала посів для турніру в Сінгапурі за власним рейтингом 2 листопада. У ньому MOUZ лідирує з 1960 очками, за нею йдуть Vitality (1922) і FURIA (1912). Усі три команди, а також Spirit, стартують зі Stage 3 2 грудня.

Тож найформніша команда й головний фаворит за посівом – різні колективи. До того ж FURIA програла фінал турніру в Кельні команді Falcons 3:0 у червні. Тому KSCERATO закликає партнерів не втрачати голови.

Я думаю, нам потрібно бути скромними й поїхати на мейджор із наміром показати свій найкращий рівень– додав KSCERATO.

Де NAVI та B8?

Українська NAVI у рейтингу посідає восьме місце й не змінила позиції. Інша українська команда, B8, перебуває на 26-й сходинці.