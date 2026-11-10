На вершині світового рейтингу Counter-Strike закріпилася нова команда

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Як MOUZ дійшла до першого місця

MOUZ лідирує в обох головних рейтингах: у світовому рейтингу HLTV та в Valve Regional Standings (VRS). У VRS команда піднялася на перше місце ще наприкінці жовтня. Востаннє вона очолювала обидва списки у червні 2024 року. З тодішнього складу в команді залишилися лише Доріан "xertioN" Берман і Адам "torzsi" Торжші, пише Pley.

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Цей сезон видався для MOUZ найкращим за довгий час. Перемога на IEM Beijing стала другим трофеєм команди після BLAST Bounty Season 2 у серпні. Ще двічі MOUZ програвала фінали, на BLAST Open Porto та ESL Pro League 24, а на PGL Masters Bucharest здобула бронзу. За даними HLTV, xertioN має рейтинг 1,13 за системою Rating 3.0, а torzsi – 1,10. Обидва зіграли по 75 карт.

Одинадцять карт без жодної поразки

У Пекіні MOUZ виграла всі 11 карт у п'яти серіях. Суперниками стали TYLOO, двічі BetBoom, PARIVISION та The MongolZ. У фіналі проти The MongolZ команда перемогла з рахунком 3:0 і віддала лише 15 раундів на трьох картах: 13:5 на Mirage, 13:6 на Dust2 та 13:4 на Inferno.

Усі п'ятеро гравців завершили фінал із позитивним співвідношенням убивств і смертей. Spinx зробив 46 убивств при 27 смертях, xertioN – 47 і 32, torzsi – 40 і 27, xelex – 43 і 31, а PR – 35 і 26. Серед суперників лише Techno мав більше вбивств, ніж смертей (41 і 40). У півфіналі проти BetBoom xertioN записав 40 убивств і 20 смертей та середню шкоду 111,0 за раунд.

Нагороди для всієї п'ятірки

HLTV визнала xertioN найкращим гравцем турніру (MVP). У понеділок видання назвало ще чотирьох гравців MOUZ серед семи найцінніших гравців події (EVP): torzsi, Лотана "Spinx" Гіладі, Адріана "xelex" Вінце та Олдржиха "PR" Нового. Ще два місця в цьому списку дісталися гравцям NAVI Ігорю "w0nderful" Жданову та Валерію "b1t" Вахівському. Від фіналістів у списку лише Techno.

Що чекає на команду далі

У травні MOUZ посідала лише 11-те місце у VRS, через кілька тижнів після того, як xertioN почав керувати грою. Станом на 2 листопада команда мала 1960 очок і на 38 випереджала Vitality. Це місце гарантує їй запрошення одразу на третій етап PGL Major Singapore 2026, де вісім запрошених команд стартують 2 грудня. NAVI почне на етап раніше, 28 листопада.

Перед Мейджором MOUZ зіграє на BLAST Rivals. Перший матч проти G2 призначений на 11 листопада.