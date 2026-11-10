На вершині світового рейтингу Counter-Strike закріпилася нова команда

MOUZ вперше за два роки на вершині / PGL
Європейська команда MOUZ вперше за понад два роки очолила світовий рейтинг HLTV. Вона закріпилася на вершині після перемоги на турнірі IEM Beijing, де не програла жодної карти.
Як MOUZ дійшла до першого місця
MOUZ лідирує в обох головних рейтингах: у світовому рейтингу HLTV та в Valve Regional Standings (VRS). У VRS команда піднялася на перше місце ще наприкінці жовтня. Востаннє вона очолювала обидва списки у червні 2024 року. З тодішнього складу в команді залишилися лише Доріан "xertioN" Берман і Адам "torzsi" Торжші, пише Pley.
Цей сезон видався для MOUZ найкращим за довгий час. Перемога на IEM Beijing стала другим трофеєм команди після BLAST Bounty Season 2 у серпні. Ще двічі MOUZ програвала фінали, на BLAST Open Porto та ESL Pro League 24, а на PGL Masters Bucharest здобула бронзу. За даними HLTV, xertioN має рейтинг 1,13 за системою Rating 3.0, а torzsi – 1,10. Обидва зіграли по 75 карт.
Одинадцять карт без жодної поразки
У Пекіні MOUZ виграла всі 11 карт у п'яти серіях. Суперниками стали TYLOO, двічі BetBoom, PARIVISION та The MongolZ. У фіналі проти The MongolZ команда перемогла з рахунком 3:0 і віддала лише 15 раундів на трьох картах: 13:5 на Mirage, 13:6 на Dust2 та 13:4 на Inferno.
Усі п'ятеро гравців завершили фінал із позитивним співвідношенням убивств і смертей. Spinx зробив 46 убивств при 27 смертях, xertioN – 47 і 32, torzsi – 40 і 27, xelex – 43 і 31, а PR – 35 і 26. Серед суперників лише Techno мав більше вбивств, ніж смертей (41 і 40). У півфіналі проти BetBoom xertioN записав 40 убивств і 20 смертей та середню шкоду 111,0 за раунд.
Нагороди для всієї п'ятірки
HLTV визнала xertioN найкращим гравцем турніру (MVP). У понеділок видання назвало ще чотирьох гравців MOUZ серед семи найцінніших гравців події (EVP): torzsi, Лотана "Spinx" Гіладі, Адріана "xelex" Вінце та Олдржиха "PR" Нового. Ще два місця в цьому списку дісталися гравцям NAVI Ігорю "w0nderful" Жданову та Валерію "b1t" Вахівському. Від фіналістів у списку лише Techno.
Що чекає на команду далі
У травні MOUZ посідала лише 11-те місце у VRS, через кілька тижнів після того, як xertioN почав керувати грою. Станом на 2 листопада команда мала 1960 очок і на 38 випереджала Vitality. Це місце гарантує їй запрошення одразу на третій етап PGL Major Singapore 2026, де вісім запрошених команд стартують 2 грудня. NAVI почне на етап раніше, 28 листопада.
Перед Мейджором MOUZ зіграє на BLAST Rivals. Перший матч проти G2 призначений на 11 листопада.
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