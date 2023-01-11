Одна з найочікуваніших ігор 2023 року все ближче до дати релізу, а отже розробники продовжують розкривати більше деталей про майбутній проєкт. Цього разу мова зайшла про вибір факультетів, повідомляє 24 канал.

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Шанувальники поттеріани знають як саме відбувається процес відбору у Гоґвортсі.

Для тих хто забув чи, можливо, не в курсі, нагадаємо, що приналежність юних чарівників до одного з чотирьох видатних факультетів визначає спеціальний Сортувальний капелюх, який колись належав Ґодрику Ґрифіндору.

Винятком з правила, звісно ж, став Гаррі Поттер, який попросив капелюх відправити його в Ґрифіндор, а не в Слизерин. У всіх інших випадках рішення реліквії завжди було остаточним і зазвичай не передбачало жодної участі учня.

Однак у нещодавньому дописі офіційний акаунт Hogwarts Legacy у твітері повідомив: "пам'ятайте, відьма чи чарівник завжди мають останнє слово щодо того, до якого дому вони належать".

Remember, the witch or wizard always has the final say as to which House they belong to. #HogwartsLegacy pic.twitter.com/9vA7HVLMzk — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) January 10, 2023

Очевидно, мається на увазі, що гравці зможуть вибрати факультет власноруч, якщо будуть невдоволені оригінальним рішенням капелюха.

У зв'язку з тим, що події Hogwarts Legacy розгорнуться у масштабному відкритому світі, розробники, очевидно, прагнуть дати гравцям якомога більше свободи протягом їхньої пригоди, навіть якщо для цього потрібно трохи змінити такий важливий елемент всесвіту як Сортувальний капелюх.

Зауважте, реліз Hogwarts Legacy заплановано 10 лютого 2023 року на ПК, PS5 і Xbox Series X/S, 4 квітня – на PS4 і Xbox One та 25 липня на Nintendo Switch.