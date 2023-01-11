Одна з найочікуваніших ігор 2023 року все ближче до дати релізу, а отже розробники продовжують розкривати більше деталей про майбутній проєкт. Цього разу мова зайшла про вибір факультетів, повідомляє 24 канал.
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Шанувальники поттеріани знають як саме відбувається процес відбору у Гоґвортсі.
Для тих хто забув чи, можливо, не в курсі, нагадаємо, що приналежність юних чарівників до одного з чотирьох видатних факультетів визначає спеціальний Сортувальний капелюх, який колись належав Ґодрику Ґрифіндору.
Винятком з правила, звісно ж, став Гаррі Поттер, який попросив капелюх відправити його в Ґрифіндор, а не в Слизерин. У всіх інших випадках рішення реліквії завжди було остаточним і зазвичай не передбачало жодної участі учня.
Однак у нещодавньому дописі офіційний акаунт Hogwarts Legacy у твітері повідомив: "пам'ятайте, відьма чи чарівник завжди мають останнє слово щодо того, до якого дому вони належать".
Очевидно, мається на увазі, що гравці зможуть вибрати факультет власноруч, якщо будуть невдоволені оригінальним рішенням капелюха.
У зв'язку з тим, що події Hogwarts Legacy розгорнуться у масштабному відкритому світі, розробники, очевидно, прагнуть дати гравцям якомога більше свободи протягом їхньої пригоди, навіть якщо для цього потрібно трохи змінити такий важливий елемент всесвіту як Сортувальний капелюх.