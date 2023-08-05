Можна знищити Кримський міст: на Steam з'явилась гра про оператора дрона

В онлайн-сервісі Steam з'явився проєкт про українських операторів військових дронів під назвою Bridge Hunter. У грі потрібно знищувати російських окупантів – просто на Кримському мосту.

На сторінці гри вказано, що вже до кінця серпня відбудеться реліз раннього доступу до гри. Наразі ж її можна додати до список бажаних ігор.

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Нова гра Bridge Hunter

Bridge Hunter дозволяє гравцям керувати дроном, який переносить ВОГи, закрутки з овочами та валізу з отруйними речовинами. Крім того, можна вдарити по мосту артою, лазером з супутника й навіть ядеркою.

Кадр з гри Bridge Hunter / Фото Steam

Крім того, у грі буде акула, здатна провести "разчєловєчіваніє". Діяти можна групками до п'яти дронів, перемикаючись між ними, щоб заплутати ворога і ввести в оману російське ППО.

Доля країни залежить від тебе! Окупанти покладаються на цей стратегічний міст, для війсьоквої логістики, але у тебе є можливість перервати їх лінію постачання,

– наголошують творці гри.

Не обов'язково йти на пролом. Якщо знищити колону мосту – впаде й проліт, а за ним і вся ворожа техніка. Із великим вибором дронів та озброєння у тебе є безліч варіантів дій.