На странице игры отмечено, что уже к концу августа состоится релиз раннего доступа к игре. Теперь ее можно добавить в список желаемых игр.

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Новая игра Bridge Hunter

Bridge Hunter позволяет игрокам управлять дроном, который переносит ВОГи, закрутки с овощами и чемодан с ядовитыми веществами. Кроме того, можно ударить по мосту артой, лазером со спутника и даже ядеркой.

Кадр по игре Bridge Hunter / Фото Steam

Кроме того, в игре будет акула, способная провести "расчеловечение". Действовать можно группками до пяти дронов, переключаясь между ними, чтобы запутать врага и ввести в заблуждение русское ПВО.

Судьба страны зависит от тебя! Оккупанты полагаются на этот стратегический мост, для военной логистики, но у тебя есть возможность прервать их линию поставки,

– отмечают создатели игры.

Не обязательно идти на брешь. Если уничтожить колонну моста – упадет и пролет, а за ним и вся вражеская техника. С большим выбором дронов и вооружения у тебя есть множество вариантов действий.