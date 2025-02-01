MultiVersus мала стати серйозним конкурентом іншим файтингам та деякий час навіть була кіберспортивною дисципліною, але цьому скоро настане кінець, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Sony зненацька скасували ПК версію для одного зі своїх ексклюзивів

Встигніть пограти в проєкт до його закриття

28 травня 2024 року відбувся реліз гри MultiVersus – безкоштовного онлайн-файтингу з величезним списком "бійців" з різних франшиз Warner Bros: від супергероїв DC до персонажів мультфільмів Looney Tunes.

Попри сильну активність гравців на початку свого існування, проєкт не зміг підтримувати інтерес геймерів у довгостроковій перспективі.

Внаслідок цього, до кінця 2024 року MultiVersus принесла Warners Bros. понад 100 мільйонів доларів збитків.

Після кількох місяців спекуляцій, було врешті оголошено, що сервери гри зупиняться назавжди 30 травня 2025 року.

Трейлер гри – дивіться відео

При цьому, геймери все ще матимуть можливість грати у проєкт офлайн.

Для цього буде необхідно завантажити останню версію гри та бодай один раз увійти в систему протягом 5 сезону, який розпочнеться 4 лютого.