Поєднання Helldivers і Borderlands – інді-шутер захопив гравців і отримав 88% схвальних відгуків

У цифровому магазині Steam відбувся повноцінний реліз кооперативного лутер-шутера Mycopunk від незалежної студії Pigeons at Play, який захопив увагу великої кількості геймерів.

Розробники випустили проєкт у ранньому доступі в липні 2025 року. За цей час команда регулярно додавала новий контент та виправляла помилки, готуючи гру до релізної версії 1.0, яка вийшла 20 жовтня 2026 року, повідомляє 24 Канал.

Бойові роботи та вороги, які збирають себе самі

Новинка вже здобула 88% позитивних відгуків з-понад 5 тисяч рецензій від користувачів сервісу Steam. Гравці хвалять гру за динамічний геймплей і незвичні механіки.

Окрім ПК, шутер з'явився на консолі PlayStation 5 та поповнив каталоги передплатних сервісів PlayStation Plus Premium і Extra, де здобув оцінку 3,9 з 5 балів.

У Mycopunk до чотирьох гравців беруть під контроль команду роботів-вигнанців із загону New Atlas Hazard Crew.

Корпорація SAXON відправляє цих бійців на небезпечну планету для знищення іншопланетних технологій, уражених агресивним грибком. Кожна місія вимагає висаджуватися на поверхню, відбивати хвилі монстрів і повертатися на орбітальну базу самостійно або разом із командою.

Шутер пропонує класичні екстракшн-місії, роглайк-режими та підземелля.

Основа ігрового процесу нагадує хітову Helldivers, а візуальний стиль — серію Borderlands.

Трейлер гри: дивіться відео

Головною особливістю геймплею стала система мутації ворогів.

Супротивники здатні підбирати зброю та кінцівки своїх полеглих союзників, стаючи сильнішими безпосередньо під час бою. Через це гравцям доводиться повністю знищувати деталі монстрів, щоб не створити ще небезпечніших потвор.

Іншою цікавою деталлю є покращення зброї через ґратчасту систему, схожу на Тетріс, де модулі треба розставляти в обмежених слотах.

Mycopunk дешевший за порцію мету – і, ймовірно, має менше побічних ефектів,

– прокоментував гру співзасновник та президент студії Gearbox Ренді Пітчфорд.

Повноцінна версія 1.0 принесла в гру нового ігрового персонажа, додаткову зброю, нові місії та свіжий регіон, а також покращила загальну оптимізацію.

Попри наявність дрібних багів, розробники зі студії Pigeons at Play вже випустили два оперативні патчі. Зараз шутер продають у Steam зі знижкою 50%, тож він обійдеться лише у 162 гривні.