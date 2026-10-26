Инди-шутер с элементами Helldivers и Borderlands покорил игроков и получил 88% положительных отзывов

Разработчики выпустили проект в раннем доступе в июле 2025 года. За это время команда регулярно добавляла новый контент и исправляла ошибки, готовя игру к релизной версии 1.0, которая вышла 20 октября 2026 года, сообщает 24 Канал.

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Боевые роботы и враги, которые собирают себя сами

Новинка уже получила 88% положительных отзывов из более чем 5 тысяч рецензий от пользователей сервиса Steam. Игроки хвалят игру за динамичный геймплей и необычные механики.

Помимо ПК, шутер появился на консоли PlayStation 5 и пополнил каталоги подписных сервисов PlayStation Plus Premium и Extra, где получил оценку 3,9 из 5 баллов.

В Mycopunk до четырех игроков берут под свой контроль команду роботов-изгнанников из отряда New Atlas Hazard Crew.

Корпорация SAXON отправляет этих бойцов на опасную планету для уничтожения инопланетных технологий, пораженных агрессивным грибком. Каждая миссия требует высадки на поверхность, отражения волн монстров и возвращения на орбитальную базу самостоятельно или вместе с командой.

Шутер предлагает классические экстракшн-миссии, рогалик-режимы и подземелья.

Основа игрового процесса напоминает хитовую Helldivers, а визуальный стиль – серию Borderlands.

Трейлер игры: смотрите видео

Главной особенностью геймплея стала система мутаций врагов.

Противники способны подбирать оружие и конечности своих павших союзников, становясь сильнее прямо во время боя. Из-за этого игрокам приходится полностью уничтожать части тел монстров, чтобы не создать еще более опасных чудовищ.

Еще одной интересной деталью является улучшение оружия с помощью сетчатой системы, похожей на "Тетрис", где модули нужно расставлять в ограниченных слотах.

Mycopunk дешевле, чем порция метамфетамина, и, вероятно, имеет меньше побочных эффектов,

– прокомментировал игру соучредитель и президент студии Gearbox Рэнди Питчфорд.

Полноценная версия 1.0 привнесла в игру нового игрового персонажа, дополнительное оружие, новые миссии и новый регион, а также улучшила общую оптимизацию.

Несмотря на наличие мелких багов, разработчики из студии Pigeons at Play уже выпустили два оперативных патча. Сейчас шутер продается в Steam со скидкой 50%, поэтому он обойдется всего в 162 гривны.