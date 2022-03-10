Награлися: Sony, WarnerMedia та Supercell зупиняють розповсюдження своїх ігор на території Росії

Одразу три відомі компанії вчора зупинили продаж та розповсюдження своїх відеоігор на Росії. Йдеться про Sony, WarnerMedia та Supercell.

Учорашній день був досить багатий на санкції проти відеоігрового ринку Росії. А тому ми на Games24 вирішили розповісти вам про ці заборони, які вже стали реальністю для місцевих геймерів. У цьому матеріалі ми згадаємо про найглобальніші, а вже в наступному про ті, які більшість могла пропустити.

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Sony

Розпочнемо з найцікавішого, тобто з санкцій, які ввела компанія Sony. Її представники офіційно відзначили, що тепер не будуть продавати свої консолі та диски на Росії. Також вони додали, що повністю заблокували крамницю PlayStation Store в цьому регіоні. А це означає, що місцеві геймери тепер не можуть придбати там відеоігри та продовжити свою підписку PS Plus.

Напевно, найбільше від такого рішення постраждали власники консолі PS5 Digital Edition, в якій відсутній стандартний дисковод. Такі "щасливчики" тепер зможуть грати лише в ті відеоігри, які вони придбали раніше. Відзначимо також, що всі власники PS Plus вже не можуть забирати безплатні ігри з традиційної місячної добірки.

Також додамо, що представники компанії Sony пожертвують 2 мільйони доларів у фонди, які допомагають українським громадянам, що постраждали від віроломного нападу російських орків.

WarnerMedia

Не планує працювати на Росії й WarnerMedia, а відповідною заявою представники компанії поділилися вчора. Причина очевидна – війна на території України, яку розв'язала Росія. Представники WarnerMedia засудили російську агресію та додали, що їхні думки зараз з українським народом.

Відзначимо, що лише у 2022 році студії, які належать WarnerMedia, планували випустити: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Hogwarts Legacy, Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League та новий файтинг від розробників Mortal Kombat та Injustice.

Supercell

І наостанок згадаємо про компанію Supercell, яка вирішила повністю зупинити свою роботу на території Росії та Білорусі. Її представники відзначили, що вже видалили свої відеоігри з Google Play та App Store. Нові завантаження вони призупинили, а з наступним оновленням й взагалі закриють доступ для всіх російських та білоруських геймерів. Дуже радикально, але абсолютно справедливо.

, що компанія Supercell є розробником таких ігор: Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale, Beatstart та Hay Day.

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