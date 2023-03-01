The Forest 2018 року справді стала чудовою та успішною грою на виживання. Та нещодавнє продовження захопило спільноту шанувальників ще більше.

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Напарник героя в Sons of the Forest

Попри те, як елементи жахів, кооперативна гра й механіка крафта допомогли зробити гру популярною так швидко, справжньою зіркою є компаньйон головного героя Кельвін.

Його головна роль полягає в тому, щоб допомагати гравцеві, збираючи ресурси. Це робить його життєво важливою частиною гри, особливо в сольній кампанії. Та очевидно, що його присутність не завжди означає успішне проходження гри.

Гравці помічають, що Кельвін може не лише допомагати проходити гру. Часто він доволі безтолковий, а іноді – і зовсім може нашкодити. Один з таких прикладів опублікував геймер.

У короткому відео гравець відпочиває в будиночку на дереві, розкладаючи багаття. Раптом він чує звук рубки дров, після чого дерев'яна основа руйнується.

Очевидно, Кельвін для збору ресурсів вирішив зрубити саме те дерево, на якому геймер збудував будинок для свого героя. Коли той просто розвалився, напарник просто збирає дрова, наче нічого й не сталося.