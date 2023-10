Напередодні Геловіна Epic Games Store безкоштовно дарує культовий хорор

В Epic Games Store стартувала чергова безкоштовна роздача. Напередодні Геловіна адміністрація магазину дарує геймерам одну з найкращих хорор-ігор усіх часів.

Йдеться про The Evil Within – духовної спадкоємиці не менш культової Resident Evil. Гра розповідає про пригоди детектива Себастьяна Кастеллноса у світі монстрів і кошмарів.

Читайте також Географія геймера: з яких країн походять культові відеоігри

Знищувати монстрів грубою силою в The Evil Within не вийде, тому гравцям доведеться проявляти кмітливість.

Сама гра вийшла ще в 2014 році й, окрім хорор-складової, привернула до себе увагу своїм хитрим сюжетом, для розуміння якого недостатньо було просто пройти гру – потрібно було приділити увагу всьому її бекграунду. У Steam The Evil Within має 84% позитивних відгуків.

Трейлер гри The Evil Within: дивіться відео

Також в магазині весь тиждень будуть роздавати Eternal Threads – головоломку від першої особи про управління часом, вибір та його наслідки. Обидва проєкти будуть доступні безкоштовно до вечора 26 жовтня. А через тиждень в роздачу підуть Tandem: a Tale of Shadows і The Evil Within 2.