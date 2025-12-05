Аналітик студії Maincast викликав на віртуальну дуель нардепа зі "Слуги Народу"
- Аналітик Maincast Олександр Самойленко викликав нардепа Дмитра Гуріна на віртуальну дуель у грі Rainbow Six: Siege, запропонувавши поставити на кін його депутатський мандат.
- Гурін відмовився від виклику, заявивши, що не грає в ігри, викликавши розчарування у своїх підписників.
Аналітик Maincast та співробітник Ubisoft Олександр Самойленко кинув виклик на ігрову дуель одному з нардепів від партії Слуга Народу, запропонувавши поставити на кін депутатський мандат.
Депутат Дмитро Гурін знову втрапив у скандал у соцмережі X. Його висловлювання навіть призвели до виклику на дуель, щоправда, поки що лише віртуальну, інформує 24 Канал з посиланням на допис @GHOOD BHOY у X.
Нардепа Гуріна викликали на двобій у Raindbow Six: SIege?
Після того як Верховна Рада ухвалила бюджет на 2026 рік, у соцмережах знайшлося чимало невдоволених його деталями українців.
Зокрема, деяких користувачів роздратували видатки на забезпечення народних обранців, які нібито "нічого не роблять".
Прокоментувати це вирішив нардеп Дмитро Гурін, який у своєму профілі в X @DmytroGurinMP висловив доволі різку думку.
Якщо ви вважаєте, що депутати нічого не роблять і через це парламент потрібно розігнати, було б чесно, щоб при диктатурі ви копали траншеї за миску картопляних очисток,
– написав народний обранець.
Цей допис лише посилив обурення користувачів, серед яких опинився й аналітик студії Maincast, Community Influencer та Ubisoft Creator Agent Олександр Самойленко під ніком @GHOOD BHOY.
Він запропонував Гуріну перевірити чи за його словами "є хоча б грам сміливості" та вийти на віртуальну дуель 1 на 1 у шутері Rainbow Six: Siege X, яка б транслювалася на одному з каналів кіберспортивної студії.
Трейлер гри: дивіться відео
Окрім того, геймер запропонував цікаві умови для парі.
Якщо перемагаю я – Ви складаєте депутатський мандат і більше не читаєте країні нотацій про те, хто має і як працювати. Це, мабуть, буде перше справді корисне рішення, яке Ви зробите особисто для держави… Якщо перемагаєте Ви – я в прямому етері, у костюмі покоївки, голосно закликаю підтримувати "найрозумнішого депутата в цій країні",
– запропонував Самойленко.
Для підготовки до цього "чесного та незалежного протистояння" Самойленко пообіцяв Гуріну 2 місяці підготовки та закликав нардепа погодитися аби бодай раз у житті підтвердити, що для нього "принциповість важливіша за комфорт".
Щоправда, сам народний обранець одразу відкинув можливість подібного видовища, сухо відписавши:
Дякую за пропозицію, але я не граю в ігри.
Навіть тут депутат розчарував власний електорат, залишивши їх без, ймовірно, доволі кумедної трансляції.
Останні скандали за участі Дмитра Гуріна:
Ще у 2021 році Дмитро Гурін потрапив у скандал, вказавши у декларації дружину-росіянку й нерухомість в Росії.
У липні 2024 року депутат заявив, що "помилково" проголосував за скандальний законопроєкт №11340, який давав можливість корупціонерам уникати кримінальних справ.
Знову ж таки у липні, однак вже 2025 року, нардеп отримав хвилю хейту через заяву про те, що "у ветеранів не має бути жодних "пільг"".