NASCAR почала карати гонщиків за повторення трюку з відеоігор

NASCAR повідомила, що буде карати водіїв за спроби повторити трюк Росса Честейна з вірусної відеогри Hail Melon. Покарання за порушення, яке називають "переходом у відеоігри", діятиме починаючи з сезону 2023 року.

Витівки Росса Честейна з їзди на стіні, щоб забезпечити собі позицію у минулорічній фінальній гонці Чемпіонату 4, стали одним із найпопулярніших кліпів NASCAR у 2022 році.

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NASCAR каратиме за трюки з відеоігор

У 2022 році NASCAR опинилася в центрі уваги, коли Росс Честейн, водій автомобіля номер 1 у Trackhouse Racing, зробив неймовірний крок, промчавши уздовж стіни на Мартінсвільському спідвеї, щоб обійти машини та вийти до наступного раунда.

Відразу після гонки Честейн пояснив цю ідею своїми спогадами про те, як у дитинстві грав у NASCAR Thunder 2005: Chase for Cup, намагаючись обігнати якомога більше машин у фінальних поворотах, щоб отримати кращу позицію на фініші.

Починаючи з сезону NASCAR 2023, будь-які інші гонщики, які спробують це зробити, будуть покарані. Про низку змін у правилах організатори змагань оголосили напередодні сезону.

NASCAR посилається на ризики для безпеки інших водіїв, трекового обладнання та вболівальників у своєму рішенні внести поправки до чинного правила, щоб включити інші спроби їзди на стіні до порушень техніки безпеки. За такі порушення гонщик отримає 5-секундний штраф.