Проделки Росса Честейна из езды на стене, чтобы обеспечить себе позицию в прошлогодней финальной гонке Чемпионата 4, стали одним из самых популярных клипов NASCAR в 2022 году.

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NASCAR будет наказывать за трюки из видеоигор

В 2022 году NASCAR оказалась в центре внимания, когда Росс Честейн, водитель автомобиля номер 1 в Trackhouse Racing, сделал невероятный шаг, промчавшись вдоль стены на Мартинсвильском спидвее, чтобы обойти машины и выйти в следующий раунд.

Сразу после гонки Честейн объяснил эту идею своими воспоминаниями о том, как в детстве играл в NASCAR Thunder 2005 Chase for Cup, пытаясь обогнать как можно больше машин в финальных поворотах, чтобы получить лучшую позицию на финише.

The Hail Melon is no longer allowed. That and other rule changes for 2023: ⁦@NASCARONFOX⁩ https://t.co/RH0r4zKR9w — Bob Pockrass (@bobpockrass) January 31, 2023

Начиная с сезона NASCAR 2023, любые другие гонщики, попытающиеся это сделать, будут наказаны. О ряде изменений в правилах организаторы соревнований объявили в преддверии сезона.

NASCAR ссылается на риски безопасности других водителей, трекового оборудования и болельщиков в своем решении внести поправки в действующее правило, чтобы включить другие попытки езды на стене к нарушениям техники безопасности. За такие нарушения гонщик получит 5-секундный штраф.