Наскільки ви уважний геймер: цікавий тест на знання українських відеоігор

За роки незалежності українські розробники створили чимало популярних відеоігор. Напевно, з найкращими вітчизняними проєктами знайомі майже всі геймери, а тому пропонуємо вам пройти тест і дізнатися, як добре ви пам'ятаєте всі ці ігри.

Напевно, майже всі геймери знають, що українські розробники відеоігор відомі у всьому світі. Наші земляки вже створили чимало знакових для цієї індустрії проєктів, але найголовніше – вони активно продовжують робити це й зараз. Наприклад, найближчим часом має відбутися реліз гри Sherlock Holmes Chapter One, а вже наступного року на полицях різноманітних крамниць має з'явитися відеогра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Тож пропонуємо вам пройти тест на знання цих ігор. Загалом немає нічого складного, а будь-який геймер, який хоч раз знайомився із вітчизняними відеоіграми, з легкістю зможе знайти правильний варіант відповіді. Ну а новачки зможуть перевірити свою інтуїцію та отримати мотивацію випробувати українські відеоігри вже зараз!