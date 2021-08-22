Наверное, почти все геймеры знают, что украинские разработчики видеоигр известны во всем мире. Наши земляки уже создали немало знаковых для этой индустрии проектов, но самое главное – они активно продолжают делать это и сейчас. Например, в ближайшее время должен состояться релиз игры Sherlock Holmes Chapter One, а уже в следующем году на полках различных магазинов должна появиться видеоигра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Поэтому предлагаем вам пройти тест на знание этих игр. В целом нет ничего сложного, а любой геймер, который хоть раз знакомился с отечественными видеоиграми, с легкостью сможет найти правильный вариант ответа. Ну а новички смогут проверить свою интуицию и получить мотивацию испытать украинские видеоигры уже сейчас!