Наступна Kingdom Come вийде швидше, ніж очікували – Embracer розкрила терміни

Фанатам серії середньовічних RPG від чеських розробників не доведеться чекати наступну частину Kingdom Come цілу вічність. Принаймні, на це вказує нова інформація від видавців з Embracer.

Embracer Group офіційно окреслила часові межі релізу майбутнього проєкту від розробників Warhorse Studios і вони стали справді приємним сюрпризом для ігрової спільноти, повідомляється у фінансовому звіті компанії.

Крейсерські темпи розробки

Студія Warhorse, відома своєю прискіпливістю до історичного реалізму, цього разу планує значно скоротити паузу між релізами.

Видавництво Embracer Group оприлюднило свіжий звіт, у якому вказало очікувані терміни виходу продовження серії Kingdom Come, яке поки що не отримало офіційної назви.

Компанія розраховує на реліз наступної Kingdom Come до кінця 2028 фінансового року,

– прокоментував генеральний директор Embracer Філ Роджерс.

Фактично це означає, що нова рольова гра у сетингу середньовіччя від чехів має стати доступною для гравців до квітня 2028 року.

Такий темп видається вельми амбітним, адже на створення Kingdom Come: Deliverance 2 автори витратили близько 7 років.

Якщо прогнози видавця справдяться, то чергову частину серії прихильники отримають лише через 3 роки після попередньої. Щоправда, слід зважати на те, що це стратегічні плани батьківської компанії, яка може не знати усіх деталей процесу розробки.

Також варто зазначити, що чеські спеціалісти наразі працюють не лише над своєю головною франшизою. Паралельно у стінах студії триває робота над масштабною рольовою грою за мотивами "Володаря Перснів".