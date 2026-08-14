Embracer Group официально обозначила временные рамки выпуска будущего проекта от разработчиков Warhorse Studios, и они стали поистине приятным сюрпризом для игрового сообщества, как сообщается в финансовом отчете компании.

Крейсерские темпы разработки

Студия Warhorse, известная своей приверженностью историческому реализму, на этот раз планирует значительно сократить паузу между релизами.

Издательство Embracer Group опубликовало свежий отчет, в котором указало ожидаемые сроки выхода продолжения серии Kingdom Come, которое пока не получило официального названия.

Компания рассчитывает на релиз следующей части Kingdom Come до конца 2028 финансового года,

– прокомментировал генеральный директор Embracer Фил Роджерс.

Фактически это означает, что новая ролевая игра в средневековом сеттинге от чешских разработчиков должна стать доступной для игроков до апреля 2028 года.

Такой темп кажется весьма амбициозным, ведь на создание Kingdom Come: Deliverance 2 авторы потратили около 7 лет.

Если прогнозы издателя оправдаются, то очередную часть серии поклонники получат всего через 3 года после предыдущей. Правда, следует учитывать, что это стратегические планы материнской компании, которая может не знать всех деталей процесса разработки.

Также стоит отметить, что чешские специалисты в настоящее время работают не только над своей главной франшизой. Параллельно в стенах студии продолжается работа над масштабной ролевой игрой по мотивам "Властелина колец".