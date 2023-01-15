Розробники Sims 4 оголосили, що нарешті подбають про помилку, через яку сіми продовжували рух після натискання кнопку паузи. Це має доволі моторошний вигляд.

Також цікаво Коли один у полі воїн: найкращі відеоігри, зроблені соло-розробниками

З Sims 4 приберуть моторошну помилку

Здається, 2023 рік буде багатообіцяючим часом для гри. Команда Sims нещодавно випустила тизер із дорожньою картою того, що має відбутися протягом наступного року.

Шанувальники в захваті від безкоштовного оновлення Infants, а також не можуть дочекатися, на чому буде зосереджене наступне розширення. Але це ще не все, що готує 2023 рік – нарешті виправлять збій, який існував понад вісім місяців.

Минулого року після одного з оновлень у The Sims 4 почався дивний збій. Коли гравці призупиняли гру, сіми деякий час продовжували рухати головами й тілами, але дуже повільно порівняно зі звичайною швидкістю гри.

Та найбільше жахає, що ця помилка досі існує в грі навіть через стільки місяців. Спільнота шанувальників чекала, коли це нарешті буде виправлено, і розробники нарешті покладуть край цій помилці.