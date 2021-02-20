Наступник Dino Crisis: ентузіасти працюють над грою про динозаврів із реалістичною графікою

Група ентузіастів працює над шутером від першого обличчя у світі динозаврів. Геймери вже встигли назвати цю відеогру духовним наступником серії Dino Crisis.

Серія Dino Crisis мала попит серед геймерів ще на початку нульових. Щоправда, здається, зараз розробники із компанії Capcom вже й забули про цю франшизу. Тому за справу взялася ціла група ентузіастів із маленької інді-компанії Hashbane.

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Ця студія знаходиться у Новій Зеландії, а її представники навіть не приховують, що є фанатами серії цих ігор про динозаврів. "Це духовний наступник Dino Crisis?" – саме таку назву має тизер до їх відеогри. Хоча зазначимо, що перші кадри цієї гри нагадують ще один проєкт із нульових, який називається Turok. Головний герой якого потрапив на планету, яку населяли також доісторичні створіння. Напевно, Instinction можна назвати духовним наступником обох цих проєктів.

Instinction – шутер від першого обличчя, у якому геймери повинні виживати у світі динозаврів. Розробники пообіцяли, що у відеогрі буде напіввідкритий ігровий світ, різноманітні головоломки, місії та захоплюючі бої із динозаврами. Також в Instinction буде повноцінна сюжетна кампанія, мультиплеєр та навіть кооперативний режим.

Інтерфейс у відеогрі можна буде повністю налаштовувати й обирати режим гри від першого чи третього обличчя. Розробники пообіцяли підтримку різноманітних сучасних технологій та механік: трасування променів (рейтрейсинг), HDRI, DLSS та чимало інших. Тому гра буде виглядати як сучасний проєкт, що вже й помітно на перших кадрах. Зазначимо, що на відео можна побачити просідання FPS, бо відеогра знаходиться на ранній стадії розробки й автори поки не займалися її оптимізацією.

Реліз Instinction повинен відбутися у третьому кварталі 2022 року на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Пропонуємо вам ознайомитися із першим тизером та іншими матеріалами, якими поділилися розробники цієї відеогри.

Тизер та різноманітні тести відеогри Instinction – відео