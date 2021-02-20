Группа энтузиастов работает над шутером от первого лица в мире динозавров. Геймеры уже успели назвать эту видеоигру духовным преемником серии Dino Crisis.

Серия Dino Crisis пользовалась спросом среди геймеров еще в начале нулевых. Правда, кажется, сейчас разработчики из компании Capcom уже и забыли об этой франшизе. Поэтому за дело взялась целая группа энтузиастов с маленькой инди-компании Hashbane.

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Эта студия находится в Новой Зеландии, а ее представители даже не скрывают, что являются фанатами серии этих игр о динозаврах. "Это духовный преемник Dino Crisis?" – именно так называется тизер к их видеоигре. Хотя отметим, что первые кадры этой игры напоминают еще один проект с нулевых, который называется Turok. Главный герой которого попал на планету, которую населяли также доисторические существа. Наверное, Instinction можно назвать духовным преемником обоих этих проектов.

Instinction – шутер от первого лица, в котором геймеры должны выживать в мире динозавров. Разработчики пообещали, что в видеоигре будет полуоткрытый игровой мир, разнообразные головоломки, миссии и захватывающие бои с динозаврами. Также в Instinction будет полноценная сюжетная кампания, мультиплеер и даже кооперативный режим.

Интерфейс в видеоигре можно будет полностью настраивать и выбирать режим игры от первого или третьего лица. Разработчики пообещали поддержку различных современных технологий и механик: трассировки лучей (рейтрейсинг), HDRI, DLSS и многие другие. Поэтому игра будет выглядеть как современный проект, что уже и заметно на первых кадрах. Отметим, что на видео можно увидеть проседания FPS, потому что видеоигра находится на ранней стадии разработки и авторы пока не занимались ее оптимизацией.

Релиз Instinction должен состояться в третьем квартале 2022 года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Предлагаем вам ознакомиться с первым тизером и другими материалами, которыми поделились разработчики этой видеоигры.

Тизер и различные тесты видеоигры Instinction​ – видео