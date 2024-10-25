NAVI оголошує про паузу для своєї команди з Dota 2

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere перевела свій основний склад по Dota 2 в неактивний стан. Причини такого рішення нам усім вельми знайомі.

Деталі

Представники NAVI заявили, що, попри “досить непогані результати” на останніх турнірах, зокрема Clavision Snow Ruyi Invitational і PGL Wallachia Season 2, де команда вперше за довгий час увійшла до переліку лідерів, все ж їм не вдається “зібрати конкурентний склад з постійних гравців”, йдеться в заяві на сайті Natus Vincere.

Цікаво NAVI Junior перемогли у 20 сезоні Європейської професійної ліги

Річ у тім, що деякі учасники команди перебували в складі на тимчасовій основі, як заміна відсутніх гравців, і надалі не зможуть представляти клуб.

Оцінивши альтернативні доступні варіанти укомплектування команди, ми вирішили заморозити основний ростер з Dota 2,

– йдеться в заяві.

Організація подякувала всім гравцям, які представляли її протягом року. На останньому турнірі в Бухаресті клуб грав з дублерами Мирославом “BOOM” Біканом, Клементом “Puppey” Івановим та Божидаром “bzm” Богдановим. Однак стало відомо, що вони не будуть продовжувати.

На майбутніх турнірах сезону Natus Vincere планує бути представленою лише складом NAVI Junior, а також, судячи з усього, шукатиме нових кандидатів на основний склад.

Колишній склад Natus Vincere:

Артем “Yuragi” Голубєв.

Сухбат “sanctity-” Отгондаваа.

Дмитро “nefrit” Тарасич.

Бакит “Zayac” Ємільжанов.

Арман “Malady” Оразбаєв.

Віталій “Sword_Art” Петкін (тренер).

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