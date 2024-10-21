Як це було

Першою перемогою в основному етапі став матч проти HYDRA. Тут українці обійшли суперників із результатом 2:0. Після цього вони здолали Level UP із результатом 2:1. У фіналі верхньої сітки гравці NAVI Junior зустрілися з DMS, завершивши поєдинок із показником 2:0, звітує сайт Natus Vincere.

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Суперниками молодіжної команди у великому фіналі знову були гравці DMS, які вийшли переможцями з нижньої сітки. Це протистояння завершилося рахунком 3:0 на користь NAVI Junior.

Зазначається, що це вже друга перемога NAVI Junior у серії турнірів European Pro League. Гравці заробили 10 000 доларів і продовжать змагатися далі в інших турнірах.

Нагадаємо, турнір European Pro League Season 20 проходив з 17 вересня по 18 жовтня 2024 року.

Загальний призовий фонд становить 20 000 доларів, з яких 5 000 дісталося команді DMS на другому місці, 3 000 доларів Dragon Esports Club на третьому і 1 000 доларів гравцям Level UP на четвертому місці.

У турнірі також взяла участь інша українська команда, Palianytsia, однак вона не змогла пройти далі перших ігор, програвши Dragon Esports Club 14 жовтня (2:1) і Passion UA 15 жовтня (2:0).

Passion UA своєю чергою вилетіла на наступному етапі, програвши 16 жовтня команді Level UP (2:1)

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